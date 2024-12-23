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15:11, 23 декабря 2024Бывший СССР

Главкома ВСУ обвинили в желании закрыть последний источник «адекватной информации»

Безуглая: Сырский намерен закрыть военный аналитический проект DeepState
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

На Украине намерены закрыть военный аналитический проект DeepState. Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

Она обвинила в таких планах главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского. Безуглая также назвала DeepState «последним бастионом более-менее адекватной информации» о ситуации на фронте. «Сырский вместо стабилизации обороны начал наступление на команду DeepState», — пишет депутат.

По ее словам, сотрудников проекта планируют мобилизовать. Власти пытаются дискредитировать данные DeepState, подчеркнула она. Безуглая призвала неравнодушных помочь военному проекту.

Кроме того, украинское издание «Страна.ua» отмечает, что за последнюю неделю карта Deep State стала реже обновляться.

Проект DeepState неоднократно признавал успехи российских войск в зоне проведения специальной военной операции. 20 декабря военный паблик сообщил, что российские войска продвинулись в Курской области и к югу от Курахово в ДНР.

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