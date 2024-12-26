Дрон «Сибирячок» нового поколения представили в Москве

В Москве представили разведывательный дрон «Сибирячок» с улучшенной камерой

Разведывательный дрон «Сибирячок» четвертого поколения представили на московском предприятии. Аппарат отличается улучшенной камерой и более технологичным корпусом, сообщает РИА Новости.

Начальник производства Евгений сообщил, что новый дрон может долго находиться в воздухе и преодолевать большие расстояния. По его словам, усовершенствованный беспилотник уже применяют в зоне проведения специальной военной операции. Представители производителя принимают участие в обучении военнослужащих использованию «Сибирячков».

Евгений подчеркнул, что локализация производства уже превышает 85 процентов. В Москве наладили изготовление сложных деталей и разработку программного обеспечения для дронов. Он также заверил, что следующая модель «Сибирячка» будет полностью состоять из российских комплектующих.

Малогабаритный коптер «Сибирячок» предназначен для работы в темное время суток. Дрон оснащен тепловизионной камерой высокого разрешения.

Ранее в декабре в Центре развития и внедрения инновационных решений сообщили о создании FPV-дрона «Аква-4», который предназначен для штурма зданий и разведки. Беспилотник с дальностью полета до 25 километров весит менее 400 граммов.