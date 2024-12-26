ФСБ задержала оборудовавших в квартире и гараже оружейные мастерские россиян

В Черкесске ФСБ задержала подпольных оружейников с автоматами и пистолетами

В Черкесске сотрудники ФСБ задержали подпольных оружейников с автоматами и пистолетами. Об этом в Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

По данным силовиков, одна оружейная мастерская располагалась в квартире 29-летнего россиянина, вторая — в гараже у его ровесника. Также в подпольном оружейном бизнесе участвовали двое местных жителей 1987 и 1994 годов рождения. На месте были изъяты четыре автомата, 10 пистолетов, карабин, охотничье ружье и свыше тысячи патронов. Часть арсенала представляла собой переделанное в боевое гражданское оружие.

Возбуждены уголовные дела, три фигуранта дела под домашним арестом, один под подпиской о невыезде.

27 ноября четверых жителей Челябинской и Курганской областей приговорили к срокам от 9 до 13 лет лишения свободы за подпольное производство оружия.