Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:08, 26 декабря 2024Силовые структуры

ФСБ задержала оборудовавших в квартире и гараже оружейные мастерские россиян

В Черкесске ФСБ задержала подпольных оружейников с автоматами и пистолетами
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Черкесске сотрудники ФСБ задержали подпольных оружейников с автоматами и пистолетами. Об этом в Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

По данным силовиков, одна оружейная мастерская располагалась в квартире 29-летнего россиянина, вторая — в гараже у его ровесника. Также в подпольном оружейном бизнесе участвовали двое местных жителей 1987 и 1994 годов рождения. На месте были изъяты четыре автомата, 10 пистолетов, карабин, охотничье ружье и свыше тысячи патронов. Часть арсенала представляла собой переделанное в боевое гражданское оружие.

Возбуждены уголовные дела, три фигуранта дела под домашним арестом, один под подпиской о невыезде.

27 ноября четверых жителей Челябинской и Курганской областей приговорили к срокам от 9 до 13 лет лишения свободы за подпольное производство оружия.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В СПЧ призвали проверить муфтия Москвы после заявлений о многоженстве и Деде Морозе. Ему предложили уехать из России

      Пытавшемуся сжечь служебное авто российскому преподавателю вменили теракт

      В России высказались об условиях начала переговоров с Верховной Радой

      Аргентинская полиция пыталась заставить российских дипломатов дуть в алкотестер

      План «Ковер» ввели во всех аэропортах Москвы

      Выживший в авиакатастрофе в Казахстане рассказал о храбрости стюардессы

      Россиянам рассказали о пагубном влиянии снижения цен на экономику

      В Минске прошла встреча Дедов Морозов России и Белоруссии на высшем уровне

      Стали известны объемы добытого в России золота

      Россиянка вышла замуж, приняла ислам и вывесила обращение к мужчинам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше