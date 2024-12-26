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18:41, 26 декабря 2024Мир

Главного конкурента Шольца обвинили в непостоянстве позиции по поставкам Taurus Украине

Правящая в Германии СДПГ обвинила кандидата в канцлеры Мерца в непостоянстве
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Lisi Niesner / Reuters

Кандидата в канцлеры ФРГ от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца упрекнули в непостоянстве позиции по поставкам немецких крылатых ракет Taurus Украине. С таким обвинением выступил сопредседатель правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль, его цитирует РИА Новости.

«Мерц изменил свое мнение о Taurus уже в четвертый раз. Летом он был за поставку, перед выборами на востоке Германии фактически уже нет, потом снова за, а теперь он не хочет», — сказал он.

Клингбайль подчеркнул, что непостоянство Мерца не соответствует должности бундесканцлера, поскольку «в международной политике нельзя допускать таких колебаний туда-сюда».

Ранее депутат Верховной Рады Украины Руслан Горбенко обратился к действующему канцлеру Германии Олафу Шольцу с требованием передать Киеву технологию производства Taurus.

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