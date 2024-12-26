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13:18, 26 декабря 2024Силовые структуры

Готовивший диверсии на российских объектах энергетики предполагаемый террорист арестован

В Петербурге арестован готовивший диверсии на объектах энергетики в 3 регионах
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетДиверсии в России

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге Приморский районный суд арестовал предполагаемого террориста, готовившего диверсии на объектах энергетики в трех регионах России, участника объединения «Легион Свобода России» (признан в России террористической организацией и запрещен) Руслана Ижерского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Он подозревается по части 2 статьи 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»). Суд поместил его под стражу на срок до 24 февраля 2025 года.

Как установил суд, не позднее 3 марта 2024 года Ижерский стал участником запрещенной украинской террористической организации. Почти за год членства в ней он предпринял действия, направленные на совершение диверсионно-террористического акта на объектах энергетики, расположенных в Санкт-Петербурге и на территориях Ленинградской и Астраханской областей. Отмечается, что довести до конца свои намерения он не смог, потому что его деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ России.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области подросток вступил в ряды запрещенной террористической организации «Легион Свобода России» и попал под суд.

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