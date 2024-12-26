Клиенты российского банка массово перевели свои средства в другой банк

Глава «Открытия» Алексеев: почти все клиенты перевели свои счета и бизнес в ВТБ

Практически все клиенты банка «Открытие» перевели свои счета и бизнес в ВТБ. Массовый переход пользователей банковских услуг в другую финансовую организацию объясняется состоявшейся интеграцией двух банков, заявил глава «Открытия» Михаил Алексеев в интервью ТАСС.

«Несмотря на то что до конца года еще остается несколько дней, можно с уверенностью говорить - интеграция "Открытия" и ВТБ состоялась, причем исключительно успешно. Коммерческая миграция прошла по плану, по самому наилучшему сценарию», — отметил он.

По словам Алексеева, перевод бизнеса из одного банка в другой проходит незаметно для большинства россиян, но это не простой процесс. На это потребовалось 2,5 года, процесс прошел гладко благодаря большому опыту интеграции у группы ВТБ.

«Необходимо было решить огромный комплекс вопросов, связанных с разработкой концепции и планов миграции, гармонизацией нормативных документов, созданием программного обеспечения, информированием клиентов, внутренней коммуникации сотрудникам», — перечислил собеседник агентства.

Банкир отметил, что это первая в российской истории настолько масштабная интеграция двух крупнейших банков, входящих в список 10 системообразующих. «Причем банки работали, не сбавляя оборотов, интегрировались, так сказать, на полном ходу», — обратил внимание Алексеев, подчеркнув, что в этом году обе организации получили отличные финансовые результаты.

Ранее стало известно, какую выгоду получили клиенты от интеграции «Открытия» и ВТБ. Среди преимуществ — повышение качества обслуживания и выгодные персональные предложения.