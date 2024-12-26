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15:57, 26 декабря 2024Экономика

Крымский мост перекрыли для автомобилей

Автомобильное движение по Крымскому мосту временно перекрыли
Александра Качан (Редактор)
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе.

Ограничение ввели в 14:56 мск. Водителей, которые находятся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Причина временного перекрытия моста не уточняется. Известно, что до ввода ограничений утром и днем четверга, 26 декабря, с обеих сторон не наблюдалось осложнений в проезде к досмотровым пунктам.

Ранее Крымский мост был перекрыт 5 декабря. Всего через несколько минут после этого пресс-служба сообщила о восстановлении пропуска автомобилей

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