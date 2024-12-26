Литва захотела купить кассетные боеприпасы для себя и Украины

Глава Минобороны Литвы: страна хочет купить кассетные боеприпасы себе и Украине

Литва проводит консультации о приобретении кассетных боеприпасов, часть из которых она передаст Украине. Об этом заявила министр обороны республики Довиле Шакалене, передает ТАСС.

Она сообщила, что у Литвы есть контакты для обсуждения вопроса. При этом консультации о приобретении кассетных боеприпасов министр пока не считает полноценными переговорами, но, по ее словам, «идет диалог с определенными странами». В то же время конкретных государств Шакалене не назвала, так как вопрос «комплексный и сложный».

Ранее стало известно, что Литва готова инвестировать в производство украинской ракеты-дрона «Паляница». Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что ракета-дрон является важной частью программы Киева по развитию дальнобойных вооружений.