Лукашенко допустил размещение еще большего количества «Орешников» в Белоруссии

Лукашенко: «Орешников» в Белоруссии может быть размещено больше

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что ракетных комплексов «Орешник» в Белоруссии может быть размещено больше. Его слова приводит ТАСС.

Лукашенко заявил, что в республике может быть размещено 10 российских «Орешников». «Думаю, что пока десяток, а дальше посмотрим. Если у россиян будет желание больше разместить — мы разместим и больше», — заявил президент Белоруссии, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт раскрыла подробности разговора Президента России Владимира Путина с Александром Лукашенко. По ее словам, в ходе встречи главы государств обсудили вопросы региональной безопасности и двусторонних отношений между Москвой и Минском.