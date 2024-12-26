Стало известно содержание диалога Путина и Лукашенко

Путин и Лукашенко обсудили региональную безопасность и двусторонние отношения

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе встречи обсудили вопросы региональной безопасности и двусторонних отношений между возглавляемыми ими странами. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, передает РИА Новости.

«Мы с вами понимаем, что никогда президенты не могут обойти стороной вопросы безопасности. Пунктом номер один в повестке дня — вопросы безопасности в целом, региональной безопасности, обстановки, которая сейчас складывается, она меняется буквально каждый час, если не каждую минуту, и поэтому, конечно, эти вопросы номер один», — отметила она.

Пресс-секретарь рассказала, что главы государств также обсудили кооперацию стран в различных сферах и экономические вопросы. По ее словам, Путин и Лукашенко все время находятся на связи, в том числе в формате телефонных диалогов.

Ранее стало известно, что Владимир Путин и Александр Лукашенко полтора часа общались один на один во время переговоров в Санкт-Петербурге. Отмечается, что разговор состоялся после отбытия остальных представителей стран СНГ.