Путин и Лукашенко общались один на один полтора часа

Президенты России и Белоруссии общались полтора часа один на один

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко общались полтора часа один на один во время переговоров в Санкт-Петербурге. Об этом пишет приближенный к белорусскому лидеру Telegram-канал «Пул Первого».

По информации источника, разговор прошел 25 декабря после убытия остальных представителей стран СНГ. О чем именно говорили президенты России и Белоруссии — неизвестно. При этом «Пул Первого» намекнул на раскрытие подробностей разговора позже.

Также было подсчитано, что суммарно переговоры во время встречи лидеров стран СНГ продлились 9 часов и 30 минут.

26 декабря Александр Лукашенко размялся с топорами перед переговорами второго дня пребывания в Санкт-Петербурге. Фотографии этого опубликовал также «Пул Первого».