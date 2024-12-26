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13:24, 26 декабря 2024Бывший СССР

Путин и Лукашенко общались один на один полтора часа

Президенты России и Белоруссии общались полтора часа один на один
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Reuters

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко общались полтора часа один на один во время переговоров в Санкт-Петербурге. Об этом пишет приближенный к белорусскому лидеру Telegram-канал «Пул Первого».

По информации источника, разговор прошел 25 декабря после убытия остальных представителей стран СНГ. О чем именно говорили президенты России и Белоруссии — неизвестно. При этом «Пул Первого» намекнул на раскрытие подробностей разговора позже.

Также было подсчитано, что суммарно переговоры во время встречи лидеров стран СНГ продлились 9 часов и 30 минут.

26 декабря Александр Лукашенко размялся с топорами перед переговорами второго дня пребывания в Санкт-Петербурге. Фотографии этого опубликовал также «Пул Первого».

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