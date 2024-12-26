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09:34, 26 декабря 2024Россия

Машину нарушавшего правила россиянина отправили на СВО

Машину нарушавшего правила жителя Новосибирска отправили на СВО
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Судебные приставы конфисковали у жителя Новосибирска машину Geely Coolray и отправили ее в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Там разъяснили, что 27-летнего россиянина сначала оштрафовали за вождение в пьяном виде и лишили прав на 1,5 года. Спустя некоторое время его снова поймали за рулем нетрезвым. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о повторной пьяной езде по статье 264.1 УК РФ.

Суд назначил новосибирцу 240 часов обязательных работ и запретил на два года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Затем приставы получили исполнительный лист об изъятии автомобиля. Тогда они забрали его с места хранения и решили передать Минобороны. Стоимость такой же новой машины начинается от 2,6 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд вынес приговор контрактнику из Северной Осетии Манучехру Бекназарову, который для того, чтобы не ехать на спецоперацию, нанес себе увечья топором.

ЖЗЛ
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