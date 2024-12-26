МИД заявил о готовности консультироваться по Украине с командой Трампа

Лавров заявил о готовности России консультироваться с командой Трампа по Украине

Российская сторона готова консультироваться с командой избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, его цитирует РИА Новости.

«Искренне надеюсь, что в команде господина Трампа, включая будущего спецпосланника США по Украине Кита Келлога, будут осознаны первопричины данной проблемы», — сказал он, подчеркнув, что в российском МИД «всегда готовы к диалогу».

24 декабря назначенный Трампом будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил, что Минские соглашения «с треском провалились», поэтому Трамп не допустит повторения этой ситуации. По его словам, новый глава Белого дома хочет добиться договоренностей между Москвой и Киевом, которые обеспечат справедливый и долгосрочный мир.