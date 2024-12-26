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00:21, 26 декабря 2024Бывший СССР

На Украине Зеленского сравнили с царем Мидасом

Дубинский: Зеленский является полной противоположностью царя Мидаса
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский является полной противоположностью царя Мидаса, превращавшего все, к чему прикоснется, в золото. Об этом написал депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«В мифологии был такой царь — Мидас. Все, к чему бы он ни прикоснулся — превращалось в золото. А вот с Зеленским — совершенно противоположная ситуация», — сравнил Дубинский.

Ранее Дубинский заявил, что недопонимания Зеленского с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом являются показателем «потери связи с реальностью». «Он до сих пор продолжает считать, что своей благосклонностью может поднять или опустить любого мирового политика», — написал парламентарий.

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