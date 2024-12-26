На Западе рассказали о провале ВСУ на поле боя

Историк Келин: переброска сил не спасает ВСУ на юго-востоке Украины от развала

Переброска сил ВСУ в район Красноармейска (украинское название — Покровск) не спасает украинскую сторону от развала из-за огневого контроля ВС России над путями снабжения. Об этом рассказал военный историк Фриц Келин в статье для издания Neue Zürcher Zeitung.

«Железнодорожный узел в Покровске был главным пунктом снабжения Украины в Донбассе. С тех пор как этот узел был заблокирован российским огнем, оборона украинцев на юго-восточном участке фронта рушится», — уточнил эксперт.

Как считает Келин, проблемы украинской армии связаны не только с ударом по их логистике в районе Красноармейска, но и с решением Киева формировать все новые бригады.

Ранее боец ВСУ с позывным Мучной в своих соцсетях сообщил, что ВСУ пришлось обороняться из-за провала контратак под Красноармейском. Он также рассказал о последствиях неудачных контратак в районе поселка Шевченко к югу от Покровска.

В свою очередь, портал DeepState ранее сообщил об успешном продвижении ВС России в районе Даченского. Наступление российских военных разрезает украинскую группировку к югу от Красноармейска в районе Зеленого и Лысовки.