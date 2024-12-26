На Западе захотели дать Киеву гарантии безопасности без возможности вступить в НАТО

FA: Запад может дать Украине формат гарантий безопасности без вступления в НАТО

США и Евросоюз могут захотеть предоставить Украине такой формат гарантий безопасности и военной поддержки, который будет похож со статьей устава НАТО о коллективной обороне, но не будет включать вступление республики в альянс. На Западе не сдишком хотят давать Киеву возможность присоединиться к военному блоку из-за позиции России, сообщает журнал Foreign Affairs (FA).

«Ни администрация Джо Байдена, ни приходящая администрация Дональда Трампа не хотят предлагать такой возможности (вступления Украины в НАТО) как во время войны, так и сразу после», — говорится в статье.

Уточняется, что новая администрация избранного президента США будет вынуждена считаться с позицией России, так как Москва давно протестует против присоединения Украины к альянсу. Как сообщает издание, даже если бы Вашингтон считал этот шаг «жизнеспособной опцией», это могло бы обернуться «неуклюжим политическим инструментом» завершения конфликта, поскольку необходимо, чтобы вступление Киева в оборонный блок было одобрено всеми его членами, а это затяжной процесс.