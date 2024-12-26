Названный Кадыровым заказчиком расправы сенатор захотел построить центр для бойцов СВО

Меликов: сенатор Керимов захотел построить центр для бойцов СВО в Дагестане

Сенатор Сулейман Керимов, названный главой Чечни Рамзаном Кадыровым заказчиком расправы над ним, захотел построить реабилитационный центр для бойцов специальной военной операции (СВО) в Дагестане. О такой задумке бизнесмена рассказал глава республики Сергей Меликов, передает Telegram-канал «Только факты».

По данным издания, работу над созданием учреждения намерены начать в 2025 году. Керимов и его помощники пока не давали комментариев по этой теме.

В октябре 2024 года, после инцидента со стрельбой в центре Москвы, Кадыров рассказал о попытке заказать на него покушение. По его данным, расправу над ним пытались учинить депутаты Госдумы Бекхан Барахоев и Ризван Курбанов, а также сенатор Керимов.