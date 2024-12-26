Блогер захотел взять интервью у полицейского и попал в тюрьму

В Индии арестовали блогера Машкура Раза Даду за угрозы в адрес полицейского

Индийский YouTube-блогер Машкур Раза Дада попал в тюрьму за угрозы в адрес полицейского. Об этом пишет газета Hindustan Times.

По информации издания, блогер попытался взять интервью у полицейского и задать вопросы о конфликте между правоохранителями и жителями индийского штата Уттар-Прадеш, жертвами которого стали четыре человека. Полицейский ответил ему отказом, и тогда Дада начал угрожать ему.

В результате блогера арестовали и поместили в тюрьму. Перед тем как отправиться за решетку, Дада встретился с журналистами и в разговоре с ними признался, что хотел прославиться с помощью интервью.

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