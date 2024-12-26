Один работодатель стал просить соискателей провести десять минут в морге

В Китае похоронное бюро объявило поиск сотрудника и включило в испытания требование провести десять минут в морге. Об этом пишет South China Morning Post.
О необычной вакансии написал на своей страничке в соцсетях пользователь из города Жушань, провинция Шаньдун. Компания Rushan Xinmike Human Resources опубликовала объявление о поиске соискателей на должность «менеджер морга». В списке требований упоминалось, что перед собеседованием всех кандидатов ждет испытание — им предстоит провести небольшой отрезок времени в морге в одиночестве.
Также работодатели упомянули, что будущий менеджер должен работать посменно по 24 часа в сутки, быть мужчиной в возрасте до 45 лет и иметь образование не ниже неполного среднего. Контракт на эту должность рассчитан на три года. Зарплата после прохождения шестимесячного испытательного срока составит 2200 юаней в месяц (30 тысяч рублей).
Сотрудник Центра ритуальных услуг «Жушань» рассказал журналистам, что десять минут в морге призваны отсеять людей, работе которых помешают табу или страх остаться в таких условиях надолго. По его словам, человеку, которого все же возьмут на работу, придется проводить в морге не десять минут, а куда дольше.
Ранее сообщалось, что сотрудница морга призналась в чувствах к мертвому пациенту. Однако, несмотря на сильные чувства, всего через два месяца женщина вышла замуж за другого живого молодого человека.