Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:35, 26 декабря 2024Из жизни

Один работодатель стал просить соискателей провести десять минут в морге

В Китае работодатель включил в испытания для соискателей десять минут в морге
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: rawpixel.com / Freepik

В Китае похоронное бюро объявило поиск сотрудника и включило в испытания требование провести десять минут в морге. Об этом пишет South China Morning Post.

О необычной вакансии написал на своей страничке в соцсетях пользователь из города Жушань, провинция Шаньдун. Компания Rushan Xinmike Human Resources опубликовала объявление о поиске соискателей на должность «менеджер морга». В списке требований упоминалось, что перед собеседованием всех кандидатов ждет испытание — им предстоит провести небольшой отрезок времени в морге в одиночестве.

Также работодатели упомянули, что будущий менеджер должен работать посменно по 24 часа в сутки, быть мужчиной в возрасте до 45 лет и иметь образование не ниже неполного среднего. Контракт на эту должность рассчитан на три года. Зарплата после прохождения шестимесячного испытательного срока составит 2200 юаней в месяц (30 тысяч рублей).

Материалы по теме:
«Я думала: вот так закончится моя жизнь» Что испытывают люди, внезапно проснувшиеся во время операции, и почему это происходит?
«Я думала: вот так закончится моя жизнь» Что испытывают люди, внезапно проснувшиеся во время операции, и почему это происходит?
8 февраля 2021
Тяжелая рука Хирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
Тяжелая рукаХирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
12 октября 2018

Сотрудник Центра ритуальных услуг «Жушань» рассказал журналистам, что десять минут в морге призваны отсеять людей, работе которых помешают табу или страх остаться в таких условиях надолго. По его словам, человеку, которого все же возьмут на работу, придется проводить в морге не десять минут, а куда дольше.

Ранее сообщалось, что сотрудница морга призналась в чувствах к мертвому пациенту. Однако, несмотря на сильные чувства, всего через два месяца женщина вышла замуж за другого живого молодого человека.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Опубликован список погибших при крушении самолета в Казахстане россиян. В авиакатастрофе погибли семь граждан РФ

      Россиянам указали на возможность заработать на 13-й зарплате

      Фельдшер назвала запрещающие самолечение симптомы

      Один работодатель стал просить соискателей провести десять минут в морге

      В Великобритании ответили на вопрос о целях поддержки Украины

      Карл III нарушил многолетнюю рождественскую традицию из-за рака

      В России спрогнозировали рост количества ЧС из-за изменения климата

      Беспилотник сбили в российском регионе

      Трамп назвал плюсы включения Канады в состав США

      В России прокомментировали обвинения Лаврова в дезинформации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше