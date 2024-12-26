Опубликован список погибших при крушении самолета казахстанцев

Опубликован список погибших при крушении самолета в Актау казахстанцев

МЧС Казахстана опубликовало список погибших при крушении самолета Azerbaijan Airlines в Актау граждан.

В списке числятся Джумагулов Бауыржан Джумабаевич, Тулесинов Сандибек Екибаевич, Махсудова Галина Растамбековна, Шаймерденова Гаухар Жумагатовна, Сын Гаухар Шаймерденовой — Жумагат Эльдар, а также Джутаева Салима Аманжоловна.

По данным властей страны, всего в самолете находилось 67 человек — 38 в результате крушения погибли, 29 человек выжили, они госпитализированы, среди них трое детей.

Также на борту находились 16 россиян (из них семь погибли, девять пострадали); 37 граждан Азербайджана (23 из них погибли, 14 пострадали) и трое граждан Киргизии.

Ранее сообщалось, что тела пассажиров и членов экипажа, погибших при крушении самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) в Казахстане, в ближайшее время будут доставлены в Азербайджан.