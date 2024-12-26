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09:13, 26 декабря 2024Путешествия

Оценено состояние выживших при крушении самолета в Казахстане

Состояние трех пострадавших при крушении самолета в Казахстане крайне тяжелое
Алина Черненко

Фото: Пресс-служба администрации Мангистауской области / РИА Новости

Состояние трех выживших при крушении самолета в Казахстане россиян оценивается как крайне тяжелое, одна женщина находится в тяжелом состоянии, еще пятеро, в том числе ребенок, — в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили в Минздраве России.

Уточняется, что такие выводы были сделаны по результатам осмотров и обследований, которые провели специалисты Федерального центра медицины катастроф российского ведомства. По результатам консилиума врачи приняли решение об эвакуации пострадавших спецбортом МЧС на лечение в ведущие федеральные медицинские организации и медучреждение Департамента здравоохранения Москвы.

По данным источника, в полете пациентов сопровождают сотрудники Федерального центра медицины катастроф и специалисты МЧС России.

Вечером 25 декабря стало известно, что на борту упавшего в Казахстане лайнера было 16 граждан России. Только девятерых удалось спасти. Кроме того, выжили трое из пяти членов экипажа.

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