На Украине заступились за Россию в ответ на критику экс-посла США

Журналистка Панченко Макфолу: Зеленский отказался от рождественского перемирия

Украинская журналистка Диана Панченко заступилась за Россию в ответ на критику бывшего посла США в Москве Майкла Макфола. В посте, опубликованном в соцсети X, она напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский отказался от рождественского перемирия.

Американский дипломат разместил в cоцсети пост, в котором осудил Россию за то, что жителям Киева приходится прятаться в бомбоубежищах во время Рождества. «Почему Зеленский не согласился на рождественское перемирие, о котором говорил [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан? Почему украинцы продолжают страдать?» — обратилась к нему с вопросами Панченко.

О том, что Орбан призвал Зеленского определиться с рождественским перемирием, стало известно 19 декабря. Премьер подчеркнул, что «одна сторона», имея ввиду Россию, приняла его инициативу.

Перед этим советник президента Украины Дмитрий Литвин, отвечая на предложение о прекращении огня с Россией на период Рождества, назвал премьер-министра Венгрии «назойливым гонцом» от президента РФ Владимира Путина. По его словам, Украине и другим странам-участникам «работы ради мира» не нужны «гонцы от Путина».