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16:21, 26 декабря 2024Силовые структуры

Перерезавшего горло российскому полицейскому и его жене нашли повешенным

В Адыгее нашли повешенным подозреваемого в расправе над полицейским и его женой
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Республике Адыгея нашли повешенным подозреваемого в жестокой расправе над полицейским и его женой. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщает телеканал «Краснодар».

По данным издания, тело подозреваемого было обнаружено в станице Гиагинская. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

16 декабря сотрудники МЧС после тушения пожара в квартире Белореченска на улице Ленина нашли два тела с резаными ранами шеи. Жертвами оказались 23-летний полицейский и его 19-летняя жена.

Два дня спустя, 19 декабря, в федеральный розыск объявлен Дмитрий Фошенко 1995 года рождения. Правоохранительные органы считали его причастным к преступлению, совершенному в Белореченске.

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