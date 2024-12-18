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16:35, 18 декабря 2024Силовые структуры

Стало известно о розыске перерезавшего горло российскому полицейскому и его жене

МВД разыскивает подозреваемого в убийстве полицейского и его жены на Кубани
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Дмитрий Фошенко

Дмитрий Фошенко. Фото: ГУ МВД РОССИИ по Краснодарскому краю

Полицейские разыскивают подозреваемого в расправе над сотрудником МВД и его супругой на Кубани. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

В федеральный розыск объявлен Дмитрий Фошенко 1995 года рождения. Правоохранительные органы считают его причастным к преступлению, совершенному в Белореченске.

Там 16 декабря сотрудники МЧС после тушения пожара в квартире на улице Ленина нашли два тела с резаными ранами шеи. Жертвами оказались 23-летний полицейский и его 19-летняя жена. Возбуждено уголовное дело.

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