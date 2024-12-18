Стало известно о розыске перерезавшего горло российскому полицейскому и его жене

МВД разыскивает подозреваемого в убийстве полицейского и его жены на Кубани

Полицейские разыскивают подозреваемого в расправе над сотрудником МВД и его супругой на Кубани. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

В федеральный розыск объявлен Дмитрий Фошенко 1995 года рождения. Правоохранительные органы считают его причастным к преступлению, совершенному в Белореченске.

Там 16 декабря сотрудники МЧС после тушения пожара в квартире на улице Ленина нашли два тела с резаными ранами шеи. Жертвами оказались 23-летний полицейский и его 19-летняя жена. Возбуждено уголовное дело.