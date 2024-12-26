Политолог напомнил о предложении Порошенко Зеленскому по Украине

Политолог Скачко: Порошенко предложил Зеленскому сделку по Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил сделку действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому. Об этом сообщил политолог Владимир Скачко в интервью газете «Взгляд».

Специалист напомнил, что Порошенко предлагал Зеленскому сделку, в рамках которой «Слуга народа» вступила бы в коалицию с «Европейской солидарностью». Однако Зеленский отверг эту идею.

«Чем дольше недотепа Зеленский остается у власти, тем, как полагает Порошенко, у него больше шансов, что власть на остатках Украины могут передать ему», — отметил Скачко.

Ранее Порошенко заявил о невозможности проведения выборов на Украине. До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что проведение выборов на территории страны возможно при условии понятных гарантий безопасности.