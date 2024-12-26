Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:07, 26 декабря 2024Россия

Политолог напомнил о предложении Порошенко Зеленскому по Украине

Политолог Скачко: Порошенко предложил Зеленскому сделку по Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Петр Порошенко

Петр Порошенко. Фото: Reuters

Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил сделку действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому. Об этом сообщил политолог Владимир Скачко в интервью газете «Взгляд».

Специалист напомнил, что Порошенко предлагал Зеленскому сделку, в рамках которой «Слуга народа» вступила бы в коалицию с «Европейской солидарностью». Однако Зеленский отверг эту идею.

Материалы по теме:
Незабытое старое Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Незабытое староеУкраина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
23 мая 2019
Минские недоговоренности Зеленский не может остановить войну в Донбассе. Даже пандемия коронавируса не привела к перемирию
Минские недоговоренностиЗеленский не может остановить войну в Донбассе. Даже пандемия коронавируса не привела к перемирию
27 апреля 2020

«Чем дольше недотепа Зеленский остается у власти, тем, как полагает Порошенко, у него больше шансов, что власть на остатках Украины могут передать ему», — отметил Скачко.

Ранее Порошенко заявил о невозможности проведения выборов на Украине. До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что проведение выборов на территории страны возможно при условии понятных гарантий безопасности.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин высказался о повторном применении «Орешника»

      В Грузии исключили шансы оппозиции на повторную эскалацию ситуации в стране

      Путин прокомментировал ответы России на удары по ее территории

      Украине спрогнозировали отключение света как минимум несколько лет

      Борт Минобороны доставил из Сирии в Россию две семьи с детьми

      Путин оценил возможность заключить контракт по транзиту газа через Украину

      Раскрыт точный диагноз травмированного Кузнецова

      Политолог напомнил о предложении Порошенко Зеленскому по Украине

      Стало известно о расширении торговли партнеров США с Россией

      В США заявили о неспособности Запада предложить России решение конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше