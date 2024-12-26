В метро Москвы мужчина с ножом напал на пассажира и попал на видео

Поножовщина в московском метро попала на видео. Кадрами с «Лентой.ру» поделились в прокуратуре города.

На кадрах видно, как в переходе между станциями подрались двое мужчин. Их пытались разнять другие пассажиры, однако сделать это оказалось не так просто.

В ведомстве рассказали, что один из участников драки достал нож и ударил им оппонента в область груди. Пострадавший был госпитализирован, его здоровью причинен тяжкий вред. Подозреваемого удалось задержать. Им оказался 27-летний мужчина. Его арестовали. Инцидент произошел в переходе станций «Петровский парк» и «Динамо».

Ранее около станции метро «Молодежная» в Москве подрались двое мужчин и попали на видео.