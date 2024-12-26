Популярная телезвезда показала фигуру в бикини

Популярная телезвезда Люсинда Стаффорд показала фигуру в бикини

Популярная телезвезда Люсинда Стаффорд поделилась снимками в откровенном образе. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя звезда реалити-шоу Love Island («Остров любви») показала фигуру в бикини черного цвета, позируя на фоне озера в меховых луноходах. На размещенном кадре она держала в руках кружку с напитком. При этом волосы знаменитость собрала в высокий хвост, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках.

Ранее в декабре другая участница реалити-шоу Love Island примерила откровенное нижнее белье перед камерой. 30-летняя уроженка Канады Молли Смит снялась в кружевных трусах и бюстгальтерах черного и нюдового оттенков.