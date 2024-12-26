Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:00, 26 декабря 2024Ценности

Популярная телезвезда показала фигуру в бикини

Популярная телезвезда Люсинда Стаффорд показала фигуру в бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: @lucindastrafford

Популярная телезвезда Люсинда Стаффорд поделилась снимками в откровенном образе. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя звезда реалити-шоу Love Island («Остров любви») показала фигуру в бикини черного цвета, позируя на фоне озера в меховых луноходах. На размещенном кадре она держала в руках кружку с напитком. При этом волосы знаменитость собрала в высокий хвост, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках.

Ранее в декабре другая участница реалити-шоу Love Island примерила откровенное нижнее белье перед камерой. 30-летняя уроженка Канады Молли Смит снялась в кружевных трусах и бюстгальтерах черного и нюдового оттенков.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Опубликован список погибших при крушении самолета в Казахстане россиян. В авиакатастрофе погибли семь граждан РФ

      Россиянам указали на возможность заработать на 13-й зарплате

      Фельдшер назвала запрещающие самолечение симптомы

      Один работодатель стал просить соискателей провести десять минут в морге

      В Великобритании ответили на вопрос о целях поддержки Украины

      Карл III нарушил многолетнюю рождественскую традицию из-за рака

      В России спрогнозировали рост количества ЧС из-за изменения климата

      Беспилотник сбили в российском регионе

      Трамп назвал плюсы включения Канады в состав США

      В России прокомментировали обвинения Лаврова в дезинформации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше