Потерявшихся в горах Румынии украинцев нашли живыми

Румынские спасатели разыскали потерявшихся в горах украинцев

Румынские горные спасатели во время поисковой операции смогли разыскать трех украинцев, заблудившихся в горах из-за сильного ветра и снегопада. Об этом пишет Agerpres.

Как отмечается, представители горноспасательной службы сообщили, что один из украинцев жалуется на боли в груди и тяжело передвигается из-за травмы. Его эвакуирует наземная группа поддержки с помощью специального оборудования. При этом двое других спасенных относительно здоровы, находятся в состоянии легкого переохлаждения, их спуск займет несколько часов.

Ранее агентство Associated Press написало, что котенок спас украинца, бежавшего от мобилизации через горную границу с Румынией. Инцидент произошел в начале декабря в Мармарошском горном массиве рядом с Закарпатской областью Украины.

Позже выяснилось, что беглецом оказался журналист Владислав Дуда из Харьковской области, а его спасителем — рыжий котенок по кличке Персик.