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19:47, 26 декабря 2024Мир

Президент Ирана нанесет визит в Москву

Президент Ирана Пезешкиан посетит Москву, где подпишет договор с Путиным
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Iranian Presidency / Globallookpress.com

Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит Москву, где подпишет со своим российским коллегой Владимиром Путиным договор о расширении двустороннего сотрудничества. Об этом сообщил иранский посол в России Казем Джалали, его слова приводятся в Telegram посольства Ирана.

«В ходе этого визита Пезешкиан и (президент РФ Владимир) Путин подпишут договор о сотрудничестве двух стран», — сказал иранский дипломат.

26 декабря Иран получил статус государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Решение было принято на саммите организации. Статус наблюдателя также имеют Куба и Узбекистан.

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