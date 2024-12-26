Президент Ирана нанесет визит в Москву

Президент Ирана Пезешкиан посетит Москву, где подпишет договор с Путиным

Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит Москву, где подпишет со своим российским коллегой Владимиром Путиным договор о расширении двустороннего сотрудничества. Об этом сообщил иранский посол в России Казем Джалали, его слова приводятся в Telegram посольства Ирана.

«В ходе этого визита Пезешкиан и (президент РФ Владимир) Путин подпишут договор о сотрудничестве двух стран», — сказал иранский дипломат.

26 декабря Иран получил статус государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Решение было принято на саммите организации. Статус наблюдателя также имеют Куба и Узбекистан.