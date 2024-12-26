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17:11, 26 декабря 2024Мир

Иран получил статус наблюдателя при ЕАЭС

Иран получил статус государства-наблюдателя при ЕАЭС
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: vanchai tan / Shutterstock / Fotodom  

Иран получил статус государства — наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом сообщает ТАСС.

«Иран отныне государство — наблюдатель при нашем объединении», — заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев.

Решение было принято на саммите ЕАЭС.

Статус наблюдателей при объединении также имеют Куба и Узбекистан.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Россия является ценным стратегическим союзником его страны. Он отметил, что Тегеран будет продолжать уделять приоритетное внимание двустороннему и многостороннему сотрудничеству с Москвой, особенно в рамках таких организаций, как БРИКС, ШОС и ЕАЭС.

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