Иран получил статус наблюдателя при ЕАЭС

Иран получил статус государства — наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом сообщает ТАСС.
«Иран отныне государство — наблюдатель при нашем объединении», — заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев.
Решение было принято на саммите ЕАЭС.
Статус наблюдателей при объединении также имеют Куба и Узбекистан.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Россия является ценным стратегическим союзником его страны. Он отметил, что Тегеран будет продолжать уделять приоритетное внимание двустороннему и многостороннему сотрудничеству с Москвой, особенно в рамках таких организаций, как БРИКС, ШОС и ЕАЭС.