Прыжки и 21 секс в месяц попали в список главных мифов о мужском здоровье 2024 года

В 2024 году в социальных сетях вирусными становились неожиданные советы о мужском здоровье, включая призывы к прыжкам ради хорошего мочеиспускания. Главные мифы о мужском здоровье за год собрал портал Dubawa.

Первым мифом в издании назвали мнение, что пробуждение без эрекции — признак плохого здоровья мужчины. Говорящий об этом автор поста в социальной сети X предлагал для стимуляции эрекции по утрам есть клубнику. Эксперты из международного общества сексуальной медицины доказали: потенция зависит от возраста мужчины и его циркадных ритмов, а также усомнились, что клубника способна вылечить эректильную дисфункцию.

Издание напомнило также о вирусном посте в WhatsApp, автор которого утверждал, что прыжки помогают облегчить задержку мочеиспускания у мужчин. В оригинальном сообщении упоминался случай 70-летнего пациента, который не мог помочиться после пробуждения от сна, а после 20 прыжков на месте, порекомендованных урологом, справился с проблемой. Уролог Джонсон Удоди, комментируя совет, рекомендовал мужчинам с такой проблемой скорее обратиться к врачу, а не прыгать — задержка мочи может быть связана с раком простаты.

В еще одном популярном посте, распространившимся в социальной сети X, представившийся врачом автор посоветовал мужчинам заниматься сексом не менее 21 раза в месяц, чтобы снизить риск рака простаты. В ответ уролог Орулотими Огундини обратил внимание, что, помимо регулярности сексуальной разрядки, на развитие этого вида онкологических заболеваний влияют возраст мужчины, история его болезни, место жительства и другие факторы.

Ранее уролог-андролог, хирург Расим Шигапов предупредил, что простатит заметно помолодел: его диагностируют даже 30-летним мужчинам. Врач объяснил, что ранний простатит может быть спровоцирован как переохлаждением, так и беспорядочной половой жизнью.