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18:21, 26 декабря 2024Бывший СССР

Путин объявил о консенсусе среди стран — участниц ЕАЭС на заседании в Петербурге

Путин: главы стран ЕАЭС на заседании добились консенсуса по ряду вопросов
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Главы стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на заседании в узком составе добились консенсуса по некоторым вопросам. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Мы поработали в узком составе, обсудили текущие вопросы, добились необходимого консенсуса по тем вопросам, которые приняты, по некоторым договорились продолжить нашу работу», — заявил президент.

Консенсус в работе ЕАЭС является важным в принятии решений странами — участницами организации. Благодаря нему многие решения обретают юридическую силу.

Путин отметил, что на заседании выступит по видеосвязи президент Кубы Мигель Диас-Канель. Латиноамериканская республика имеет статус наблюдателя при ЕАЭС.

Ранее Иран получил статус государства-наблюдателя при ЕАЭС. Решение было принято на саммите ЕАЭС, который проходит в Санкт-Петербурге 26 декабря.

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