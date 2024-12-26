Путин объявил о консенсусе среди стран — участниц ЕАЭС на заседании в Петербурге

Путин: главы стран ЕАЭС на заседании добились консенсуса по ряду вопросов

Главы стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на заседании в узком составе добились консенсуса по некоторым вопросам. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Мы поработали в узком составе, обсудили текущие вопросы, добились необходимого консенсуса по тем вопросам, которые приняты, по некоторым договорились продолжить нашу работу», — заявил президент.

Консенсус в работе ЕАЭС является важным в принятии решений странами — участницами организации. Благодаря нему многие решения обретают юридическую силу.

Путин отметил, что на заседании выступит по видеосвязи президент Кубы Мигель Диас-Канель. Латиноамериканская республика имеет статус наблюдателя при ЕАЭС.

Ранее Иран получил статус государства-наблюдателя при ЕАЭС. Решение было принято на саммите ЕАЭС, который проходит в Санкт-Петербурге 26 декабря.