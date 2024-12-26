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19:52, 26 декабря 2024Россия

Путин рассказал про поступающую днем и ночью информацию о ситуации на фронте

Путин рассказал, что получает информацию о ситуации на фронте днем и ночью
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин рассказал, что получает информацию о ситуации на фронте «днем и ночью». Слова главы государства приводит ТАСС.

Он также уточнил, что у него достаточно полная информация о ходе специальной военной операции.

«Самая, не самая — трудно сказать, но достаточно большая», — добавил он в ответ на вопрос журналистов.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин уделяет особое внимание одному типу информации по специальной военной операции (СВО) — сообщениям от командиров, которые занимаются вопросами операции непосредственно в зоне боевых действий.

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