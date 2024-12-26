Путин рассказал про поступающую днем и ночью информацию о ситуации на фронте

Президент России Владимир Путин рассказал, что получает информацию о ситуации на фронте «днем и ночью». Слова главы государства приводит ТАСС.
Он также уточнил, что у него достаточно полная информация о ходе специальной военной операции.
«Самая, не самая — трудно сказать, но достаточно большая», — добавил он в ответ на вопрос журналистов.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин уделяет особое внимание одному типу информации по специальной военной операции (СВО) — сообщениям от командиров, которые занимаются вопросами операции непосредственно в зоне боевых действий.