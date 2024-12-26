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19:47, 26 декабря 2024Россия

Путин высказался о повторном применении «Орешника»

Путин заявил о возможности повторного применения «Орешника» Россией
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Gavriil Grigorov / Pool / Sputnik / Reuters

При необходимости Российская армия может снова применить новую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», но пока не спешит это делать. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после саммита Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

Глава государства напомнил о недавнем комплексном ударе российских войск по Украине высокоточным дальнобойным оружием. По его словам, если потребуется применение более мощного оружия средней дальности, то Россия его использует. «Это не секрет, да и мы не скрываем, и я говорил, что у нас пока не много этих систем "Орешник". (...) Мы не спешим их применять, потому что это оружие мощное. Оно предназначено для решения определенных задач», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что Россия уже начала серийное производство «Орешника» и планирует создать необходимое число комплексов, разместив часть из них на территории Белоруссии. «Мы действуем системно. Но мы не исключаем возможности применения сегодня, завтра, если будет такая необходимость», — заключил президент.

Ранее Путин рассказал, что в Минобороны России велись споры вокруг «Орешника». По словам президента, он и сам оказался вовлечен в дискуссию касательно будущего ракеты в Российской армии и в результате присоединился к тем, кто выступил за необходимость производства комплексов и проведения испытания в боевых условиях.

ЖЗЛ
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