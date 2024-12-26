Пятерых российских футболистов отстранили за договорные матчи

КДК РФС отстранил пятерых российских футболистов за договорные матчи

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отстранил пятерых российских игроков за договорные матчи. Об этом сообщается на сайте организации.

Под санкции попали действующие и бывшие футболисты «Пари Нижний Новгород-М». Договорными были игры молодежного первенства России: «Ахмат-М» — «Пари НН-М» в первом туре 8 марта (изначально 1:1, засчитано 3:0) и ЦСКА-М — «Пари НН-М» во втором туре 15 марта (засчитан фактический результат 8:1).

Никите Милюкову пожизненно запретили осуществлять любую связанную с футболом деятельность. Такой же запрет сроком на пять лет ввели против Захара Мозина, Максима Галочкина и Павла Шалимова (один год — реальное исполнение санкций, еще четыре года — условно, с испытательным сроком два года).

Денису Чупрунову запретили осуществлять любую связанную с футболом деятельность на три года условно с испытательным сроком два года. Также ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее в Китае пожизненно дисквалифицировали 38 футболистов за ставки и участие в договорных матчах. В их числе оказались бывшие игроки сборной Китая и Южной Кореи.