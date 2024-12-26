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16:12, 26 декабря 2024Силовые структуры

Пытавшемуся сжечь служебное авто российскому преподавателю вменили теракт

В Курске на преподавателя вуза возбудили дело о теракте из-за поджога авто УМВД
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Курске предъявили обвинение в совершении теракта 44-летнему преподавателю вуза, который поджег служебный автомобиль полиции по заданию мошенников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД по Курской области

По данным ведомства, все произошло ночью 21 декабря. Мужчина в составе группы лиц пытался сжечь полицейскую машину с целью дестабилизации органов власти. В результате его действий был причинен значительный ущерб. Преподавателя задержали и предъявили ему обвинение в поджоге служебного транспорта — позже дело переквалифицировали на теракт.

Уточняется, что злоумышленник стал жертвой телефонных мошенников. Сначала он перевел им крупную сумму, а затем выполнял их требования, чтобы вернуть деньги.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции зафиксировали 55 попыток подрывов и поджогов по указаниям мошенников в различных регионах России с 18 по 26 декабря.

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