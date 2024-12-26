Пытавшемуся сжечь служебное авто российскому преподавателю вменили теракт

В Курске на преподавателя вуза возбудили дело о теракте из-за поджога авто УМВД

В Курске предъявили обвинение в совершении теракта 44-летнему преподавателю вуза, который поджег служебный автомобиль полиции по заданию мошенников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД по Курской области

По данным ведомства, все произошло ночью 21 декабря. Мужчина в составе группы лиц пытался сжечь полицейскую машину с целью дестабилизации органов власти. В результате его действий был причинен значительный ущерб. Преподавателя задержали и предъявили ему обвинение в поджоге служебного транспорта — позже дело переквалифицировали на теракт.

Уточняется, что злоумышленник стал жертвой телефонных мошенников. Сначала он перевел им крупную сумму, а затем выполнял их требования, чтобы вернуть деньги.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции зафиксировали 55 попыток подрывов и поджогов по указаниям мошенников в различных регионах России с 18 по 26 декабря.