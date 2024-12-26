В МВД раскрыли число попыток поджогов и подрывов по указаниям мошенников за неделю

МВД: за неделю было 55 попыток подрывов и поджогов по указаниям мошенников

С 18 по 26 декабря сотрудники полиции зафиксировали 55 попыток подрывов и поджогов по указаниям мошенников в различных регионах России. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе МВД России.

Правоохранители задержали 44 человека. Чаще всего исполнителями таких преступлений становились пенсионеры, а также школьники и студенты, которые искали быстрого заработка, отметили в ведомстве. Указания передавались через телефонный звонок или посредством мессенджеров. В отношении задержанных возбудили уголовные дела.

Как правило, злоумышленники подстрекали граждан к совершению преступлений, обещая денежное вознаграждение. Иногда мошенники сначала обманом завладевали сбережениями человека, а потом предлагали их вернуть при выполнении поручений, а именно поджогов или подрывов объектов инфраструктуры либо полицейских автомобилей. Были случаи, когда человек запугивали возбуждением в отношении него уголовного дела о финансировании Украины и заставляли идти на преступление.

Ранее сообщалось, что мошенники действовали в интересах Украины.