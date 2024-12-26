Раскрыт возможный досуг Блиновской во время новогодних праздников

Блиновская сможет поздравить родных с Новым годом только по телефону

Блогер Елена Блиновская проведет новогодние праздники в СИЗО и сможет поздравить семью и друзей с Новым годом только по телефону, в порядке общей очереди. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, 26 декабря в Савеловском суде прошло еще одно слушание по делу блогера. На заседание пришел только один свидетель, а остальные сослались на дела или болезнь. Следующее слушание состоится уже в 2025 году.

Ранее суд зарегистрировал апелляционную жалобу Блиновской на решение о собственном банкротстве.