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18:40, 26 декабря 2024Силовые структуры

Раскрыт возможный досуг Блиновской во время новогодних праздников

Блиновская сможет поздравить родных с Новым годом только по телефону
Варвара Митина (редактор)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Блогер Елена Блиновская проведет новогодние праздники в СИЗО и сможет поздравить семью и друзей с Новым годом только по телефону, в порядке общей очереди. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, 26 декабря в Савеловском суде прошло еще одно слушание по делу блогера. На заседание пришел только один свидетель, а остальные сослались на дела или болезнь. Следующее слушание состоится уже в 2025 году.

Ранее суд зарегистрировал апелляционную жалобу Блиновской на решение о собственном банкротстве.

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