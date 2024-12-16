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08:52, 16 декабря 2024Силовые структуры

Елена Блиновская обжаловала решение о собственном банкротстве

Суд зарегистрировал жалобу блогера Блиновской на решение о банкротстве
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Суд зарегистрировал апелляционную жалобу блогера Елены Блиновской на решение о собственном банкротстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

«Королева марафонов» сама подала заявление о банкротстве. В середине ноября суд признал Блиновскую банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества.

Ранее блогер попросила Верховный суд России вернуть ее иск к налоговой о снижении налогов, пени и штрафа на новое рассмотрение в столичный Арбитражный суд.

Елена Блиновская проходит обвиняемой по статьям 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), 198 («Уклонение физического лица от уплаты налогов») и 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ. По версии следствия, она вместе с супругом уклонилась от уплаты налогов на сумму 906 миллионов рублей, из которых незаконно легализовала 716 миллионов.

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