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01:56, 12 декабря 2024Силовые структуры

«Королева марафонов» попросила суд снизить налоги и штрафы

Блогер Блиновская попросила суд о снижении 1,2 млрд руб. налогов, пени и штрафа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

«Королева марафонов» Елена Блиновская попросила Верховный суд России вернуть на новое рассмотрение в столичный Арбитражный суд ее иск к налоговой о снижении налогов, пени и штрафа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы.

«По налоговому спору Блиновской Елены Олеговны в Верховный суд Российской Федерации подана кассационная жалоба», — отмечается в документах.

В заявлении также говорится, что блогер попросила суд отправить материалы дела по налоговому спору на новое рассмотрение в Арбитражный суд Москвы и применить «смягчающие вину обстоятельства при назначении штрафа за нарушение налогового законодательства», снизив налоги, пени и штрафы на общую сумму 1,2 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что долг Блиновской в полтора миллиарда рублей пропал из базы Федеральной налоговой службы (ФНС). Налоговый юрист Блиновской не смогла объяснить произошедшее.

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