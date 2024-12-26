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20:24, 26 декабря 2024Забота о себе

Россиян призвали отказаться от чайных пакетиков

Диетолог Ирина Писарева призвала отказаться от чайных пакетиков
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pxhere

Диетолог Ирина Писарева призвала россиян отказаться от чайных пакетиков и назвала их опасными для здоровья. Об этом она заявила в разговоре с изданием News.ru.

Писарева объяснила, что многие чайные пакетики содержат микропластик. По словам диетолога, ученые из Канады провели эксперимент и обнаружили, что из пакетика, когда его заваривают, в чашку попадает до 16 микрограммов микропластика.

Специалистка отметила, что исследований, которые показывали бы, как именно эти частицы влияют на здоровье человека, пока нет. Тем не менее она отметила, что попадание микропластика в организм нежелательно.

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«Я рекомендую покупать листовой чай и заваривать его отдельно, в стеклянном чайнике. Во-первых, это будет более качественный продукт, а во-вторых, вы получите больше пользы, не нанося вред организму», — добавила диетолог.

Ранее онколог Леонид Доронин раскрыл влияние двух чашек черного чая в день на здоровье. По его словам, чай снижает риск инсульта.

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