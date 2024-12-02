Врач раскрыл влияние двух чашек черного чая в день на здоровье

Онколог Доронин: две чашки черного чая в день снижают риск инсульта

Онколог Леонид Доронин рассказал, что люди, которые регулярно пьют черный чай, живут дольше тех, у кого нет такой привычки. Влияние этого напитка на здоровье доктор раскрыл в своем Telegram-канале.

По словам доктора, ученые в течение одиннадцати лет наблюдали за полумиллионом жителей Великобритании, где черный чай пользуется популярностью. В ходе исследования выяснилось, что регулярное употребление двух и более чашек черного чая положительно влияет на организм человека. В частности, оно снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца и инсульта.

Доронин отметил, что эффект от черного чая сохраняется даже при добавлении в него сахара и молока. Не играла роли и температура напитка, уточнил онколог. Такое влияние черного чая врач объяснил тем, что в нем содержатся биоактивные соединения, включая полифенолы и флавоноиды, которые уменьшают воспаление во всем организме и помогают бороться со стрессом.

Ранее Доронин указал на неочевидный и приятный способ снизить развитие деменции. Он посоветовал заводить собак.