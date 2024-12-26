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09:35, 26 декабря 2024Экономика

Россиянам нашли дело на новогодние каникулы на даче

Депутат Чаплин в каникулы посоветовал заняться подготовкой грядок для посева
Мария Черкасова

Фото: Евгений Переверзев / Коммерсантъ

На новогодних каникулах на даче стоит заняться подготовкой грядок к весеннему посеву. Таким советом с россиянами в разговоре с NEWS.ru поделился депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Готовить грядки к посеву можно при соответствующих погодных условиях. Обеспечение дренажа поможет избежать застоя воды после таяния снега, объяснил парламентарий. Если почва не промерзла, ее можно разрыхлить: это обеспечит доступ кислорода к корням.

Не будет лишней и подкормка деревьев зимними удобрениями: так растения смогут получить дополнительные питательные вещества, которые помогут им пережить холодное время года. Чаплин также посоветовал осмотреть тепличные сооружения, чтобы убедиться, что укрывной материал не поврежден.

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Он также посоветовал проверить состояние инструментов, которые могут понадобиться для весенних работ, и обновить их при необходимости. Желательно также исправить протекающие крыши, укрепить окна и двери и заменить изношенные детали. Важно обрезать деревья, собрать засохшие ветки и опавшие листья. Рекомендуется также убрать с ветвей снег, если он выпадет обильно.

Ранее дачникам с пустующими зимой участками напомнили о риске возникновения трещин в крыше, промерзании труб, а также нашествиях грызунов и кражах.

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