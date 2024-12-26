Россиянам нашли дело на новогодние каникулы на даче

Депутат Чаплин в каникулы посоветовал заняться подготовкой грядок для посева

На новогодних каникулах на даче стоит заняться подготовкой грядок к весеннему посеву. Таким советом с россиянами в разговоре с NEWS.ru поделился депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Готовить грядки к посеву можно при соответствующих погодных условиях. Обеспечение дренажа поможет избежать застоя воды после таяния снега, объяснил парламентарий. Если почва не промерзла, ее можно разрыхлить: это обеспечит доступ кислорода к корням.

Не будет лишней и подкормка деревьев зимними удобрениями: так растения смогут получить дополнительные питательные вещества, которые помогут им пережить холодное время года. Чаплин также посоветовал осмотреть тепличные сооружения, чтобы убедиться, что укрывной материал не поврежден.

Он также посоветовал проверить состояние инструментов, которые могут понадобиться для весенних работ, и обновить их при необходимости. Желательно также исправить протекающие крыши, укрепить окна и двери и заменить изношенные детали. Важно обрезать деревья, собрать засохшие ветки и опавшие листья. Рекомендуется также убрать с ветвей снег, если он выпадет обильно.

Ранее дачникам с пустующими зимой участками напомнили о риске возникновения трещин в крыше, промерзании труб, а также нашествиях грызунов и кражах.