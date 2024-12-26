Россиянам раскрыли способ правильно пить шампанское

Инфекционист Сережина посоветовала сочетать шампанское с сыром и фруктами

Инфекционист Вера Сережина раскрыла россиянам способ правильно пить шампанское, чтобы избежать проблем со здоровьем. Секреты употребления этого алкогольного напитка она назвала в разговоре с изданием РИАМО.

Сережина обратила внимание россиян на то, что любая доза алкоголя вредит здоровью, но бокал шампанского, а это примерно 150 миллилитров, можно назвать относительно безопасным для взрослого человека.

Врач посоветовала сочетать шампанское с сыром, морепродуктами и фруктами. Она также подчеркнула, что алкоголь нужно запивать водой, чтобы снизить риск обезвоживания.

«Некоторым людям лучше воздержаться от шампанского. В первую очередь это дети, беременные и кормящие женщины. Также напиток противопоказан людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, поскольку газированный алкоголь может усугубить воспаление и вызвать дискомфорт», — предупредила доктор.

Ранее Сережина призвала заранее готовиться к новогоднему застолью. Это необходимо, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на желудочно-кишечный тракт, объяснила она.