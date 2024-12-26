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18:28, 26 декабря 2024Забота о себе

Россиянам раскрыли способ правильно пить шампанское

Инфекционист Сережина посоветовала сочетать шампанское с сыром и фруктами
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Инфекционист Вера Сережина раскрыла россиянам способ правильно пить шампанское, чтобы избежать проблем со здоровьем. Секреты употребления этого алкогольного напитка она назвала в разговоре с изданием РИАМО.

Сережина обратила внимание россиян на то, что любая доза алкоголя вредит здоровью, но бокал шампанского, а это примерно 150 миллилитров, можно назвать относительно безопасным для взрослого человека.

Врач посоветовала сочетать шампанское с сыром, морепродуктами и фруктами. Она также подчеркнула, что алкоголь нужно запивать водой, чтобы снизить риск обезвоживания.

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«Некоторым людям лучше воздержаться от шампанского. В первую очередь это дети, беременные и кормящие женщины. Также напиток противопоказан людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, поскольку газированный алкоголь может усугубить воспаление и вызвать дискомфорт», — предупредила доктор.

Ранее Сережина призвала заранее готовиться к новогоднему застолью. Это необходимо, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на желудочно-кишечный тракт, объяснила она.

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