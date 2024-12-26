Россиянин расправился со знакомым во флигеле дома и получил девять лет колонии

В Ростовской области житель зарезал знакомого и получил 9 лет колонии

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области суд приговорил 34-летнего жителя к девяти годам колонии строгого режима за расправу над знакомым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что в августе мужчины поссорились во флигеле домовладения, во время чего один из них стал наносить другому удары бытовыми предметами по голове и туловищу, после чего взялся за нож. Потерпевший в результате не выжил.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге осудили мужчину за расправу над знакомым с особой жестокостью.

