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20:00, 26 декабря 2024Силовые структуры

Россиянин расправился со знакомым во флигеле дома и получил девять лет колонии

В Ростовской области житель зарезал знакомого и получил 9 лет колонии
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области суд приговорил 34-летнего жителя к девяти годам колонии строгого режима за расправу над знакомым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что в августе мужчины поссорились во флигеле домовладения, во время чего один из них стал наносить другому удары бытовыми предметами по голове и туловищу, после чего взялся за нож. Потерпевший в результате не выжил.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге осудили мужчину за расправу над знакомым с особой жестокостью.

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