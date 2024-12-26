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17:10, 26 декабря 2024Силовые структуры

Россиянин потребовал с жены почти миллион рублей из-за ее неоднократных измен

В Петербурге мужчина подал в суд на жену из-за измен и потребовал почти миллион
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге мужчина подал в суд на жену из-за неоднократных измен, требуя с нее почти один миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online» со ссылкой на руководителя Объединенной пресс-службы судов города Дарью Лебедеву.

По данным канала, он требует с женщины 984 тысячи рублей в качестве компенсации за причиненные ему нравственные и душевные страдания, которые выразились в глубокой депрессии и серьезном стрессе. Отмечается, что изначально требуемая им сумма составляла один миллион рублей, но его супруга уже выплатила 16 тысяч рублей и подтвердила это распиской.

По делу назначено предварительное судебное заседание.

Ранее сообщалось, что владелица маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук подала иск в суд к мужу, Владиславу Бакальчуку.

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