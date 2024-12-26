Россиянка описала морской круиз фразой «классно, но на второй раз решусь нескоро»

Российская путешественница Саша Коновалова отправилась в круиз по Персидскому заливу и описала его фразой «было классно, но на второй раз решусь нескоро». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации призналась, что жить в каюте, которая напоминает отельный номер, — необычный опыт. Кроме того, за неделю морского круиза можно увидеть много интересных мест и посетить новые страны. Среди других плюсов россиянка отметила разнообразие развлечений на борту, отсутствие качки, упрощенный пограничный контроль в портах и выгодный шоппинг.

Однако путешественницу расстроили многочисленные доплаты (сервисные и портовые сборы, пакеты напитков и интернета, траты на остановках), из-за которых первоначальная стоимость круиза увеличивается, и большое количество людей. «От очередей на "шведском столе" и медленного сервиса в ресторанах за неделю устаешь», — пожаловалась Коновалова.

Помимо этого, россиянка была убеждена, что во время круиза она все время будет смотреть на море, а по факту так было только один раз за семь дней.

«Потому что лайнер перемещается ночью (даже если ты не спишь, все равно за бортом ничего не видно), а днем он стоит в портах», — пояснила она.

Ранее эта же тревел-блогерша раскрыла размер трат во время круиза по Персидскому заливу. По ее словам, изначально цена показалась ей очень привлекательной — 1387 евро (около 147 тысяч рублей) на двоих. Но потом к ней добавились обязательные доплаты.

