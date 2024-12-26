Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:30, 26 декабря 2024Путешествия

Россиянка описала морской круиз фразой «классно, но на второй раз решусь нескоро»

Алина Черненко

Фото: ND44 / Wikimedia

Российская путешественница Саша Коновалова отправилась в круиз по Персидскому заливу и описала его фразой «было классно, но на второй раз решусь нескоро». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации призналась, что жить в каюте, которая напоминает отельный номер, — необычный опыт. Кроме того, за неделю морского круиза можно увидеть много интересных мест и посетить новые страны. Среди других плюсов россиянка отметила разнообразие развлечений на борту, отсутствие качки, упрощенный пограничный контроль в портах и выгодный шоппинг.

Материалы по теме:
«Это было лучшим решением в жизни» Почему россияне бросают дома и отправляются в кругосветное путешествие
«Это было лучшим решением в жизни»Почему россияне бросают дома и отправляются в кругосветное путешествие
20 апреля 2023
«Настоящий бум» Россияне сошли с ума по круизам. Что они в них находят и почему к круизу лучше готовиться уже зимой?
«Настоящий бум»Россияне сошли с ума по круизам. Что они в них находят и почему к круизу лучше готовиться уже зимой?
5 ноября 2024

Однако путешественницу расстроили многочисленные доплаты (сервисные и портовые сборы, пакеты напитков и интернета, траты на остановках), из-за которых первоначальная стоимость круиза увеличивается, и большое количество людей. «От очередей на "шведском столе" и медленного сервиса в ресторанах за неделю устаешь», — пожаловалась Коновалова.

Помимо этого, россиянка была убеждена, что во время круиза она все время будет смотреть на море, а по факту так было только один раз за семь дней.

«Потому что лайнер перемещается ночью (даже если ты не спишь, все равно за бортом ничего не видно), а днем он стоит в портах», — пояснила она.

Ранее эта же тревел-блогерша раскрыла размер трат во время круиза по Персидскому заливу. По ее словам, изначально цена показалась ей очень привлекательной — 1387 евро (около 147 тысяч рублей) на двоих. Но потом к ней добавились обязательные доплаты.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Опубликован список погибших при крушении самолета в Казахстане россиян. В авиакатастрофе погибли семь граждан РФ

      Сторонники Асада оказали сопротивление новым властям Сирии

      У замминистра здравоохранения Бурятии прошли обыски

      В США исключили войну за Тайвань по одной причине

      Прыжки и 21 секс в месяц попали в список главных мифов о мужском здоровье 2024 года

      Российские войска продвинулись в ДНР

      Названо число обратившихся за гражданством России в 2024 году украинцев

      Президент Шри-Ланки заявил о желании вступить в БРИКС

      В правительстве призвали пересмотреть образовательные стандарты

      Озвучена причина повышения зарплат россиян в 2025 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше