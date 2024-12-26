Серийного поджигателя машин арестовали в российском регионе

В Ростовской области суд арестовал 18-летнего подозреваемого в серии поджогов

В Волгодонске Ростовской области суд арестовал 18-летнего жителя, подозреваемого в поджоге десяти машин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Полицейские установили, что юноша на протяжении трех месяцев по ночам поджигал автомобили, припаркованные около жилых домов. Машины были уничтожены огнем и восстановлению не подлежат. Ущерб оценивается в сумму более чем в четыре миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Юноша арестован.

Ранее сообщалось, что в Башкирии осудили мужчину за попытку поджога дома семьи с ребенком.