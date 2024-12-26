Сирийские силовики погибли в засаде в Тартусе

SANA: 14 сотрудников МВД Сирии погибли в засаде в Тартусе

Сотрудники МВД Сирии попали в засаду в провинции Тартус, в результате 14 силовиков погибли. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Мухаммед Абдель Рахман в беседе с агентством SANA.

«При проведении операции по поддержанию порядка в одном из районов под Тартусом сотрудники правоохранительных органов попали в засаду, устроенную вооруженными элементами. В результате погибли 14 силовиков и 10 получили ранения», — рассказал Рахман.

Ранее возглавляемые курдами боевики в Сирии, известные как Сирийские демократические силы, начали контрнаступление против поддерживаемой Турцией Сирийской национальной армии (СНА), чтобы вернуть себе районы вблизи северной части турецко-сирийской границы.