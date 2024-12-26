Срок разминирования донецкого аэропорта назвали

Пушилин: разминирование донецкого аэропорта начнется в 2025 году

Разминирование донецкого аэропорта, пострадавшего от боевых действий, начнется в 2025 году. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«В 2025 году начинаем разминирование и обследование аэропорта и другие подготовительные работы для строительства воздушной гавани столицы Донецкой Народной Республики», — написал Пушилин.

Он отметил, что в следующем году планируется реконструкция ряда объектов в Киевском и Куйбышевском районах Донецка, пострадавших от обстрелов начиная с 2014 года.

Ранее глава министерства экономического развития Донецкой народной республики (ДНР) Максим Захаров сообщил, что реконструкция донецкого аэропорта начнется уже в ближайшее время. «По сути, у нас все виды транспорта, которые нужны как раз для обрабатывающей промышленности, они есть», — сказал чиновник.